Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter brechen in Gaststätte ein und erbeuten Bargeld - Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen-Oberkaufungen: Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Oberkaufungen in der Leipziger Straße erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend 23:30 Uhr auf Dienstagmorgen 08:30 Uhr Münzgeld aus Spielautomaten und einer Registrierkasse. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Ein Zeuge hatte den Gaststättenbesitzer auf den Einbruch aufmerksam gemacht, der dann bei der Polizei anrief und den Einbruch meldete. Die vor Ort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo gehen an Hand der Spurenlage davon aus, dass unbekannte Täter zunächst ein Fenster zur Küche aufgehebelt haben. Durch dieses Fenster gelangten die Täter in die Küche, wo sie beim Einstieg einen 500 kg schweren Spezialofen zu Boden stießen. Anschließend durchsuchten sie den Schankraum und brachen die dortigen Spielautomaten auf und entwendeten daraus die Geldscheinkassetten und Münzgeld. Im Tresenbereich befindet sich eine Registrierkasse, die ebenfalls aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des Stehlgutes beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Bereich der Gaststätte Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

