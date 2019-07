Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Getränkemarkt: 18-jähriger Mann vorläufig festgenommen - Mittäter flüchtig

Kassel (ots)

Kassel - Heute in den frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr wurde der Geschäftsinhaber eines Getränkemarktes im Westring über eine Alarmauslösung in seinem Getränkemarkt per Handy informiert. Da er sich bereits auf dem Weg zur Arbeit befand, gab er Gas. Auf der Fahrt fielen ihm kurz vor dem Markt zwei männliche Personen auf die dunkel gekleidet waren, einen Rucksack mit sich führten und in Richtung Wolfhager Straße liefen. Als er am Getränkemarkt eingetroffen war, stellte er ein 50 cm großes Loch in der Schaufensterscheibe fest, worauf er sofort die Polizei verständigte und auch seine verdächtige Wahrnehmung mitteilte. Täter waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Objekt. Nach den Feststellungen am Getränkemarkt, fielen ihm die beiden Personen wieder ein. Deshalb setzt er sich sofort in sein Fahrzeug und fuhr zurück, wo er die zwei Personen wahrgenommen hatte. In Höhe einer Tankstelle in der Erzberger Straße konnte er die Personen dann auch wieder antreffen, was er der Polizei sofort telefonisch mitteilte. Die Polizei die bereits eine Streife in die Richtung entsandt hatte, konnte kurz darauf einen 18-jährigen Mann aus Kassel in der Erzbergerstraße festnehmen. Der Festgenommene gab in seiner späteren Vernehmung zu, in den Getränkemarkt eingebrochen zu sein. Der zweite Tatverdächtige ist derzeit noch flüchtig, die Personalien sind der Polizei aber bekannt. Bei dem Einbruch wurden Tabakwaren in noch nicht bekannter Anzahl entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

