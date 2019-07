Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 04. Juli 2019, kam es um 18.37 Uhr auf der Vlämischen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup musste in Höhe der Straße Am Apfelgarten verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein 49-jähriger Rollerfahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

