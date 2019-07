Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schlägerei

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 30.07.2019

Schlägerei Lauterbach/Wallenrod - In der Nacht zum Sonntag (28.7.) mussten die Beamten der Polizeistation zu einer Schlägerei am Rande der Kirmesveranstaltung in Lauterbach-Wallenrod ausrücken. Gegen 2.10 Uhr waren zunächst ein Mann und eine Frau hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Streit geraten. In diese Auseinandersetzung mischten nach und nach immer mehr Leute ein, woraus sich schließlich eine Schlägerei zwischen circa 15 Personen entwickelte. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes griffen nun ein, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei wurde ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mehrmals von unbekannten Personen geschlagen. Daraufhin setzte er Reizgas gegen die Angreifer ein. Bei dem Einsatz des Gases erlitten mehrere Personen, darunter auch unbeteiligte, Reizungen der Atemwege und Augen. Die Verletzten wurden vor Ort in mehreren Rettungswagen ambulant versorgt. Eine Geschädigte kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Insgesamt meldeten sich zwölf Betroffene mit Augenreizungen bei der Polizei. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden. Bisher wurden zwei Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, sich bei der Polizeistation Lauterbach, unter der Telefonnummer (06641) 971-0, zu melden.

