POL-OH: Polizei durchsucht mehrere Häuser

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 30.07.2019

Gemeinsame Presseerklärung von der Staatsanwaltschaft Gießen und der Polizei

Polizei durchsucht mehrere Häuser Alsfeld/Reiskirchen - Am heutigen Dienstag, den 30. Juli, durchsuchten die Polizei in Alsfeld und die Staatsanwaltschaft Gießen fünf Häuser im Raum Alsfeld, darunter ein Hotel und eine Gaststätte, sowie ein Gebäude in Reiskirchen. Nach umfangreichen Ermittlungen waren ein 38-Jähriger als mutmaßlicher Haupttäter und weitere vier Mitbeschuldigte im Alter zwischen 29 und 42 Jahre in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Eine Durchsuchung wegen des Verdachtes des illegalen Rauschgifthandels bei dem 38-Jährigen hatte dereinst zum zufälligen Auffinden der mutmaßlichen Produktfälschungen geführt. Er und seine mutmaßlichen Komplizen stehen im Verdacht, mit Produktplagiaten und Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten über 200 Paar Schuhe und über 100 Bekleidungsstücke sowie verschiedene Betäubungsmittel (knapp 200 Gramm Amphetamin, knapp 40 Gramm Cannabis) sicher. Ob es sich bei den sichergestellten Schuhen und Kleidungsstücken um Fälschungen handelt, wird derzeit überprüft.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen vor.

Rouven Spieler, Staatsanwalt stellvertretender Pressesprecher, Staatsanwaltschaft Gießen 0641/934-3303

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

