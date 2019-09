Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Radfahrer landete in der Else

Melle (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Elseallee ein Vorfall, der für einen Radfahrer böse hätten ausgehen können. Der 59-jährige Mann war gegen 07.45 Uhr vom Grönenbergpark kommend auf der Elseallee in Richtung des ZOB unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung kam der Meller in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und stürzte. Während sein Fahrrad am Radweg liegenblieb, rollte der Mann weiter in den Fluss Else. Zwei Passanten beobachteten das Geschehen und zogen den Mann gleich wieder aus dem kalten Wasser. Ein Rettungswagen brachte den unterkühlten aber ansonsten unverletzten Meller ins Krankenhaus. Dort wurde ihm wegen des Tatvorwurfes einer "Trunkenheit im Verkehr" eine Blutprobe entnommen.

