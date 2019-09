Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbrecher flüchteten

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Von-Bodelschwingh-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Mindestens zwei unbekannte Täter drangen gegen 00.15 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Als sie das Schlafzimmer betraten, wurde die darin befindliche Bewohnerin wach und bemerkte die Täter. Die flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Haus und liefen in unbekannte Richtung davon. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell