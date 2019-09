POL-LB: Diebstahl in Markgröningen; Unfallflucht auf der BAB 81 - Gemarkung Korntal-Münchingen; Führerscheinbeschlagnahme in Affalterbach

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Markgröningen: Parkautomat aufgebrochen

Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am Montag gegen 00:30 Uhr im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen zuschlug. Im Parkhaus einer orthopädischen Klinik suchte der Unbekannte auf der Ebene 3 einen Kassenautomaten auf. Diesen öffnete er gewaltsam und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten samt dem enthaltenen Bargeld. Anschließend machte sich der Dieb mit der Beute aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Auf der BAB 81 ereignete sich am Sonntag gegen 18.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn unterwegs. Während der Fahrt zog der Unbekannte plötzlich nach rechts und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verlassen. Beim Wechseln auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle achtete er mutmaßlich nicht auf einen 35 Jahre alten Skoda-Lenker, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der 35-Jährige musste aufgrund dessen abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden. Beim Ausweichen stieß der Skoda-Lenker mit einer auf dem Verzögerungsstreifen fahrende 19-jährige Mercedes-Lenkerin zusammen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Unmittelbar nach der Kollision bremste der Unbekannte kurzzeitig ab. Anschließend fuhr er weiter und hat die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verlassen. Möglicherweise war der Unbekannte mit einer dunklen Mercedes-Limousine mit Karlsruher Zulassung (KA) unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion unter der Tel. 0711 6869-0 entgegen.

Affalterbach: Gefährdung des Straßenverkehrs

Aufgrund vorangegangener verbaler Streitigkeiten zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast, wurde am Sonntag gegen 03.50 Uhr die Polizei alarmiert. Der Fahrer teilte mit, dass der Fahrgast nach einem Streit das Taxi verlassen hatte und dieser offenbar alkoholisiert zu Fuß auf der Landesstraße 1127 unterwegs ist. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Mann schließlich zwischen Affalterbach und Winnenden antreffen. Im Zuge der darauffolgenden Personenkontrolle, die durch zwei Streifenfahrzeuge auf der Landesstraße mit eingeschaltetem Blaulicht abgesichert wurde, näherte sich aus Richtung Winnenden ein Fahrzeug. Als abzusehen war, dass der Fahrzeuglenker seine Geschwindigkeit nicht verringerte, versuchte ein Polizeibeamter mithilfe einer Taschenlampe dem Fahrer zu signalisieren, langsam zu fahren. Auf dieses Zeichen hin soll der Fahrer Lichthupe gegeben und beschleunigt haben. Der Opel-Fahrer passierte die Engstelle und der Beamte musste zur Seite ausweichen, um mutmaßlich nicht von dem Wagen touchiert zu werden. Eine der beiden Streifenwagenbesatzungen nahm daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der 36 Jahre alte Opel-Lenker konnte letztendlich in der Backnanger Straße in Affalterbach angetroffen werden. Der Fahrer hatte am Fahrbahnrand geparkt und ist aus dem Pkw ausgestiegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung rechnen.

