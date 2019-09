Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dieb erbeutet Werkzeug und Haushaltsartikel, Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Dieb erbeutet Werkzeuge und Haushaltsartikel

Am Samstagabend verschaffte sich ein noch unbekannter Täter vermutlich über eine offenstehende Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Sindelfingen. Eine Nachbarin hatte gegen 23.00 Uhr einen jüngeren Mann beobachtet, wie dieser das Anwesen mit einem Handkarren verließ. Im Nachgang stellten die Bewohner des Hauses fest, dass Werkzeugkisten mit diversen Schraubschlüsseln, zwei Akkuschrauber, Getränke sowie verschiedene Haushaltsartikel gestohlen worden waren. Auch bei dem Handkarren handelt es sich um Diebesgut. Zeugen, die weitere Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Sonntag kam es zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in Maichingen in der Straße "Scheuerwiesen" zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen Opel, der am Straßenrand stand. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

