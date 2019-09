Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach aggressiver Fahrweise gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz nach 20.00 Uhr, fiel der Fahrer eines roten Mini Coopers in der Stuttgarter Straße durch seine rüpelhafte Fahrweise auf. Der 27-Jährige, am Vortag seines 28. Geburtstages, befuhr die Stuttgarter Straße (B 27) von Stuttgart kommend in Richtung Innenstadt. Bereits am Ortseingang überholte er den Pkw eines 32-Jährigen und bremste anschließend bis zum Stillstand ab. Der 32-Jährige konnte ein Auffahren nur durch eine Vollbremsung verhindern. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt soll der Mini Fahrer weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zudem führte er mehrfache abrupte Fahrstreifenwechsel, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen, durch. Hierbei soll der Fahrer eines weißen Audis gefährdet worden sein. Anschließend wechselte der 27-Jährige unvermittelt auf den Linksabbiegerfahrstreifen zur Karlstraße. Er führte eine Vollbremsung durch und brachte so sein Fahrzeug zum Stillstand. Eine 58-jährige Lenkerin eines schwarzen VW Golfs konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Mini hinten auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Fahrer des Mini wird u.a. wegen Nötigung im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. Sowohl Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des roten Mini Cooper machen können als auch weitere Geschädigte dieser Fahrweise und der Lenker des weißen Audi werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

