Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Böblingen und Tamm

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern und einer verletzten Person

Am Samstag ereignete sich gegen 13:40 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrrädern. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Gehweg entlang der Rudolf-Diesel-Straße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei hielt er sich ein Mobiltelefon ans Ohr. In der Folgezeit kam der 41-Jährige ins Schlingern und geriet auf die Fahrbahn der Rudolf-Diesel-Straße. Ein 42-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Tübinger Straße. Um einen Zusammenstoß mit dem 41-Jährigen zu vermeiden, musste er ausweichen, kam jedoch zu Fall und prallte mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen befand sich hierbei in unmittelbarer Nähe, weshalb eine sofortige Versorgung des verletzten Mannes gewährleistet werden konnte. Bei diesen Maßnahmen wurde Atemalkoholgeruch bei der gestürzten Person festgestellt. Zur Blutentnahme und weiteren Versorgung seiner Verletzungen, wurde der 42-Jährige durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Beide Fahrradfahrer trugen keine Fahrradhelme.

Tamm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein-oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bissinger Straße, einen geparkten weißen Peugeot 208 und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Peugeot beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen telefonisch unter der Telefonnummer: 07142/4050, zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

