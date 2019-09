Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Fund von präparierten Wurststücken

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz nach 19.00 Uhr, bemerkte eine Gassi Geherin, dass ihr Hund Wurststücke aufnahm und sofort wieder ausspuckte. Die Wurststücke waren mit Glasstücken präpariert. Bei der anschließenden Absuche konnten weitere präparierte Wurststücke auf dem Feldweg und in den angrenzenden Wiesen aufgefunden werden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Feldweg in Verlängerung der Tannenstraße. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hundebesitzer, deren Hunde ebenfalls Wurststücke aufgenommen haben, sich telefonisch unter der Telefonnummer: 07031/13-2500 zu melden. Der Hund blieb unverletzt.

