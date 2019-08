Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Erneut PKW aufgebrochen

Celle (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen brachen unbekannte Täter den PKW BMW eines Anwohners im Birnbaumweg auf. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht zu heute, Mittwoch, 14.08.2019 in der Zeit von 21:00 bis 05:38 Uhr. Die Kriminellen schlugen eine Scheibe ein, bauten das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie die Airbags aus und entwendeten die Fahrzeugteile. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus geparkt, als die Diebe zuschlugen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Erst vor wenigen Wochen, in der Nacht zum 08.07.2019, war der BMW bereits Zielscheibe von Autoknackern. Seinerzeit hatten sie ebenfalls Lenkrad und Navigationsgerät entwendet.

Hier die Pressemeldung vom 08.07.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/4317380

