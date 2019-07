POL-PPWP: Unfall: Lastwagen blockiert Kreiselzufahrt

Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Sattelzug hat sich am Donnerstagabend in der Hauptstraße im Verkehrskreisel Bergstraße / Johannisstraße verkeilt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise geben können.

Wie der Lkw-Fahrer berichtet, habe ihm ein gold- oder beigefarbener Pkw die Vorfahrt genommen. Dabei soll es sich um einen Mercedes der A- oder B-Klasse gehandelt haben. Der Lkw-Fahrer sei daraufhin ausgewichen. Er touchierte mit dem Heck seines Auflegers eine Hauswand und verkeilte sich mit seinem Sattelzug in der Zufahrt zur Hauptstraße so, dass jedes weitere Fahrmanöver zu weiteren Schäden an dem Haus geführt hätte. Der Lastwagen konnte letztlich nur mit Hilfe der Feuerwehr geborgen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Mercedes machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

