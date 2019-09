Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel 20.09.-22.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht Varel- Am Freitag, den 20.09.2019, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde in der Nebbsallee ein schwarzer VW Polo, der ordnungsgemäß am, in Richtung Neumühlenstraße gesehen, rechten Fahrbahnrand geparkt war, offenbar bei einem Verkehrsunfall, am linken Frontkotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

