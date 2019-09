Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsüberwachung ist ein fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der ganzjährig im Rahmen des alltäglichen Dienstes sowie mit konzentrierten Maßnahmen im gesamten Inspektionsbereich betrieben wird. Eine besondere Aktion ist dabei die Geschwindigkeitsmesswoche, die zur Minderung der schweren Verkehrsunfälle bereits zum achten Mal durchgeführt wird. Die Polizeiinspektion beteiligt sich damit erneut an den Geschwindigkeitswochen der Polizeidirektion Oldenburg, die einmal im Jahr in jeder Inspektion stattfinden. "Das Thema Geschwindigkeit ist und bleibt in der Stadt und auf dem Land immer noch eine der Hauptunfallursachen", so der Koordinator der Geschwindigkeitsmesswoche, Polizeioberkommissar Tim Bachem. Im gesamten Dienstbereich der Polizeiinspektion, d.h. der Stadt Wilhelmshaven und dem Landkreis Friesland, ereigneten sich 2018 insgesamt 4501 Verkehrsunfälle, bei denen zehn Menschen getötet und 146 schwer verletzt wurden. "Bei der schwerpunktorientierten Verkehrssicherheitsarbeit geht es in erster Linie darum, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und das Thema in das Bewusstsein zu rücken", betont Bachem. "Hier ist unser Appell an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und das Geschwindigkeitsniveau auf Dauer nachhaltig zu senken. Aus diesem Grunde kündigen wir diese Aktionswoche auch an!", führt Bachem weiter aus. Im Rahmen der Aktionswoche werden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 23.09.2019 bis 29.09.2019 gemeinsam mit kommunalen Messteams zahlreiche Geschwindigkeitsmessstellen in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland einrichten, um in der konzertierten Aktion gegen Geschwindigkeitsverstöße durch Kraftfahrzeugführer vorzugehen. Die Mehrzahl der Kontrollen befindet sich entlang der sogenannten Unfallhäufungslinien, die sich überwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften befinden. Neben der überhöhten Geschwindigkeit gehört weiterhin die Ablenkung im Straßenverkehr zur Hauptunfallursache, die bei den intensiven Kontrollen ebenfalls im Fokus steht. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland begleitet die Kontrollwoche weiterhin auf ihrem Twitter-Account, der unter folgendem Link zu erreichen ist: https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

