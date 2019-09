Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Raub Am Samstagmorgen, gegen 00.50 Uhr, wurde ein 74-jähriger Mann in der Paul-Hug-Straße von drei männlichen Tätern (ca. 20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet), angegriffen. Das Opfer erhielt einen Tritt und stürzte zu Boden. Man forderte Geld von ihm und durchsuchte ihn danach. Als sich zufällig ein Pärchen mit einem Hund näherte, ließ man von ihm ab und flüchtete ohne Stehlgut. Der Mann wurde durch den Angriff leicht am Knie verletzt. Die Personalien des Pärchens sind bislang nicht bekannt. Es wird gebeten, sich mit der Polizei WHV, Tel.: 04421-9420, in Verbindung zu setzen, um sachdienliche Angaben machen zu können. Küchenbrand Am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, kam es in der Ruselerstraße zum Brand einer Küche. Ursache war ein zuvor in Brand geratener Kochtopf. Einer der beiden Wohnungsnutzer versuchte augenscheinlich das entflammte Speiseöl des Topfes unsachgemäß mit Wasser zu löschen. Daraus resultierte eine Stichflamme, die zur Ausdehnung des Brandes führte. Beide Wohnungsnutzer wurden leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Bedrohung Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, bedrohte eine 17-jährige Jugendliche im Brommygrün (Mühlenweg) einen 15-jährigen nach verbalen Streitigkeiten mit einem Küchenmesser. Die Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholwert: 2,46 Promille). Das Messer wurde sichergestellt. Des Weiteren kam es am Wochenende zu diversen Körperverletzungen, Verkehrsunfällen und Ruhestörungen.

