Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl einer schwarzen Suzuki

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch wurde in der Wüste am hellichten Tag ein Motorrad gestohlen. Die schwarze Suzuki GSX 750 stand verschlossen auf einem kleinen unbefestigten Parkplatz im Dreieck Koksche Straße/Parkstraße/Bödekerstraße und wurde vom Täter in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 15.15 Uhr entwendet. Möglicherweise wird das etwa 12 Jahre alte Motorrad vom Täter noch mit dem Originalkennzeichen NF-ME 15 benutzt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell