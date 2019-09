Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in die Michaelisschule

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Räumlichkeiten der Michaelisschule an der Graf-Stauffenberg-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst eine Zugangstür auf, dann die Tür zum Büro des Hausmeisters und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Mit ein wenig Geld aus einer Spendenbox machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Wer Hinweise zu der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

