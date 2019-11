Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Bötzingen - Unbekannter zersticht Autoreifen

Freiburg (ots)

In der Nacht, von Montag, 11.11.2019 auf Dienstag 12.11.2019 zerstachen Unbekannte die rechtsseitige Bereifung eines im, Almendweg in Bötzingen abgestellten, silbernen VW Golf der Baureihe 4. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten in Bötzingen zu melden, Telefon: 07663/60530.

