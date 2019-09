Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt - Zwei 13-jährige nach Automatenaufbruch festgenommen

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Freitag den 13.09. auf Samstag den 14.09.2019 versuchten zwei 13 Jahre alte Kinder gegen 02:00 Uhr in der Röntgenstraße in Mutterstadt einen Zigarettenautomaten zu knacken. Die mit einem Stemmeisen bewaffneten Mädchen versuchten zunächst den Automaten aufzuhebeln. Da dies nicht zum gewünschten Erfolg führte, schlugen sie auf den Automaten ein. Da der Automat weiterhin keine Zigaretten heraus gab, ließen die Beiden zunächst von ihrem Vorhaben ab und gingen davon. Kurze Zeit später kehrten die 13jährigen jedoch wieder zurück, und versuchten erneut vergeblich den Automaten aufzuhebeln. Die durch Zeugen verständigte Polizei konnten die beiden erfolglosen Aufbrecher in Tatortnähe aufgreifen. Die Kinder wurden an die Eltern überstellt. Das Stemmeisen wurde sichergestellt.

