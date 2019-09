Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Rückwärtsfahren kollidiert (15/1303) 14.09.2019, 09:10 Uhr

Speyer

Einen Sachschaden von circa 1300 Euro entstand am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Heinkelstraße. Ein 55-jähriger Mann aus Altrip rangierte auf seinem Motorrad sitzend rückwärts aus einer Parklücke. Zeitgleich rangierte ein 40-jähriger Mann aus Dudenhofen in einer gegenüberliegenden Parkbucht mit seinem PKW. Bei dem beidseitigen Rückwärtsfahren kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander. Hierbei verlor der Motorradfahrer das Gleichgewicht und die Maschine stürzte auf die linke Fahrzeugseite. Bei dem Vorfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

