POL-PDLU: (Lambsheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 13.09.2019, gegen 20:45 Uhr stürzt eine 52-jährige Fahrradfahrerin in der Christoph-Schick-Straße in Lambsheim ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad und zieht sich hierbei eine Verletzung am Oberschenkel zu. Da bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden kann und ein Alkoholtest ein Wert von 1,59 Promille ergibt, wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

In den letzten Wochen fallen immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten auf, welche sich der Folgen nicht bewusst sind. Nach derzeitig geltender Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar. Bereits mit einem Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille ist eine Strafbarkeit nach § 316 StGB möglich, wenn eine "relative Fahruntüchtigkeit" vorliegt. Ein Fahrzeugführer ist, im Gegensatz zu der "absoluten Fahruntüchtigkeit" ab 1,6 Promille, "relativ Fahruntüchtig" wenn zu der Alkoholisierung eine sogenannte Ausfallerscheinung, wie z.B. das Fahren in Schlangenlinien oder die Verursachung eines Verkehrsunfalls hinzukommt.

