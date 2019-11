POL-FR: Todtnau/ Fahl: Schnee legt Verkehr lahm

Polizeipräsidium Freiburg

Witterungsbedingt ist es im Feldberggebiet am Dienstagmorgen, 12.11.2019, gegen 05.30 Uhr, zu erheblichen Verkehrsstörungen gekommen. Die Bundesstraße 317 war, bergwärts betrachtet, ab der Kaserne in Fahl mit Schnee und Schneematsch bedeckt. Hierdurch blieben verschiedene Sattelzüge liegen. Da die Fahrzeuge bei dem Versuch, sich frei zu fahren, auch in die Gegenfahrbahn gerutscht waren, war der Verkehr in beide Richtungen zum Erliegen gekommen. Es bildete sich schnell ein Rückstau. Fahrzeuge, welche verkehrsbedingt anhalten mussten, hatten in der Folge ebenfalls Probleme, wieder anzufahren und konnten nur schwer um die liegengebliebenen Fahrzeuge manövrieren. Die vorgeschriebene Winterbereifung war bei allen Fahrzeugen aufgezogen. Die Straßenmeisterei, welche sich bereits im Einsatz befand, konnte die Fahrbahnen letztlich räumen und die Situation hierdurch entspannen. Zu schädigenden Ereignissen ist es nicht gekommen.

