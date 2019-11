Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Fahrrad aus Hof entwendet

Am 11.11.2019 wurde zwischen 14 Uhr und 16 Uhr durch unbekannte Täter ein Damenrad der Marke "Phil Roggers", Farbe blau und silber, aus dem Hof eines Anwesens in der Geinsheimer Straße in Gommersheim entwendet. Der Hof war zwar mittels Hoftor gesichert, jedoch steckte der Schlüssel von innen, sodass das Hoftor durch unbekannte Täter geöffnet werden konnte. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

