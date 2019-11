Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruchsdiebstähle - Täter geflüchtet

Neuburg am Rhein (ots)

In den Abendstunden von Sonntag auf Montag, 10./11.11.2019, versuchte gegen 18:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Gartenstraße einzubrechen. Die Hauseigentümerin überraschte den Täter, woraufhin dieser flüchtete. Vermutlich feuerte er dabei eine Schreckschusswaffe ab, um die Hauseigentümerin einzuschüchtern. Anschließend setzte er seine Flucht in einem grauen PKW fort. Hierbei könnte es sich um einen Renault Clio mit französischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, dunkle Wollmütze, sportliche Statur, agil. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde ein weiterer Einbruch in der Goethestraße in Neuburg bekannt. Inwieweit hier Tatzusammenhang besteht, wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Landau hat Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die sich in Neuburg aufgehalten haben.

Kriminalinspektion Landau

