Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ottersheim - Zeugen und SUV gesucht

Ottersheim (ots)

Bereits am Samstagmorgen gegen 1 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Ottersheim. Ein 18 - jähriger Autofahrer war in der Germersheimer Straße in Richtung Knittelsheim unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Der Fahrer gab an, dass er auf Grund eines entgegenkommenden dunklen SUV ein Ausweichmanöver durchführen musste und es daher zum Verkehrsunfall kam. Weitere Hinweise zu dem dunklen SUV liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 6000 EUR.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem SUV geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

