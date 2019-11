Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - E - Scooter gestohlen

Germersheim (ots)

Ein E - Scooter im Wert von 500 EUR wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Hauptbahnhofs gestohlen. Das Fahrzeug der Marke SoFlow ist schwarz und befand sich im Bereich des dortigen Fahrradständers. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



