Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Bocholt ereignet hat. Dazu war es gegen 16.15 Uhr gekommen: Ein 46-Jähriger hatte von der Ewaldstraße kommend mit seinem Wagen den bevorrechtigten Mühlenweg kommend queren wollen. Der Bocholter fuhr in die Kreuzung ein und wartete zunächst zwischen zwei Verkehrsinsel, um ein von rechts kommendes Fahrzeug in die Lippestraße abbiegen zu lassen. Anschließend fuhr er an und stieß mit dem Wagen eines 52 Jahre alten Bocholters zusammen. Dieser hatte den Mühlenweg in Richtung Franzstraße befahren. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten 52-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell