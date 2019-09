Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nach Unfall geflüchtet

Vreden (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden angerichtet. Um 18.15 Uhr hatten sich zwei entgegenkommende Autos auf der Mauerstraße / Domhof touchiert. Ein Fahrer flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Beschreibung: circa 75 Jahre alt, grauer Dreitagebart, braun gebrannte Haut, Mütze. Bei dem Pkw soll es sich um einen Kleinwagen mit RE-Kennzeichen handeln.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell