POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Barloer Ringstraße

Bocholt (ots)

Am 26.09.2019 kam es gegen 17.59 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Bocholt auf der Barloer Ringstraße. Ein 27jähriger Bocholter befuhr mit einem Firmenbulli die Straße Külve in Fahrtrichtung Barloer Ringstraße. Ein 49jähriger Rheder befuhr seinerseits mit seinem Pkw die Barloer Ringstraße in Fahrtrichtung Bocholt-Barlo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser konnte kurz nach der Landung aber unverrichteter Dinge wieder abheben. Es enstand erheblicher Sachschaden. Das zuständige Verkehrskommissariat übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Die Sperrung der Barloer Ringstraße wird voraussichtlich bis zum Abschluß der Unfallaufnahme gegen 21.30 Uhr andauern.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

