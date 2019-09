Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Am 26.09.2019 gegen 16.16 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bocholt. Ein 18jähriger Bocholter befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Ziegelofen, im weiteren Verlauf die Vardingholter Straße in Fahrtrichtung Bocholt. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der 18jährige Bocholter wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zum Bocholter Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Vardingholter Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle



Telefon: 02861-900-2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell