Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheibe eingeschlagen

Jacke gestohlen

Gronau (ots)

Unbekannte haben in Gronau die hintere Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine Jacke entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 07.40 Uhr, auf dem Riekenhofweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gronau entgegen unter Tel. (02562) 9260. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor!

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell