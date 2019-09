Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verletzter Motorollerfahrer

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten. Der Gronauer befuhr um 07.50 Uhr mit seinem Fahrzeug die Eper Straße in Richtung Epe. Verkehrsbedingt hatte eine vorausfahrende Autofahrerin ihren Wagen abgebremst. Der Rollerfahrer leitete eine starke Bremsung ein, stürzte und rutschte gegen das Fahrzeug der 31-jährigen Gronauerin. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

