Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Radfahrerin von Bus erfasst

Bocholt (ots)

Mit einem Bus zusammengestoßen ist eine zwölf Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Bocholt. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Abgespielt hatte sich das Geschehen gegen 07.35 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring: Die Schülerin war dort auf dem Radweg in Richtung Ostwall unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Münsterstraße und der Osterstraße wechselte sie auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Omnibus, den ein 57-jähriger Stadtlohner in Richtung Ostwall steuerte. Ein Rettungswagen brachte die Zwölfjährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 650 Euro.

