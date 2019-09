Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geld aus Portemonnaie gefischt

Stadtlohn (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Montag in Stadtlohn Geld erbeutet. Der Täter hatte gegen 11.00 Uhr einen 67-Jährigen vor der Volksbank in der Neustraße gebeten zwei Euro zu wechseln. Der Stadtlohner kam der Bitte nach. Zuhause bemerkte er den Diebstahl einer dreistelligen Bargeldsumme. Beschreibung des Tatverdächtigen: circa 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarzes Haar, gut gekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und zum Beispiel um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen etwa. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

