Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Roter Mitsubishi beschädigt

Emmerich (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat bereits am zurückliegenden Donnerstag, 19.09.2019, eine roten Mitsubishi Lancer mit Klever Kennzeichen beschädigt. Die Besitzer waren von 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr zum Einkaufen unterwegs und hatten den Wagen auf verschiedenen Parkplätzen abgestellt, so dass die Unfallörtlichkeit nicht exakt bestimmt werden kann. Erst am Freitag, 20.09.19, stellten sie die frischen Unfallschäden am vorderen linken Radkasten fest. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell