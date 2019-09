Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall mit Motorroller

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen haben Fahrer und Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Gronau erlitten. Eine 42-Jährige Autofahrerin fuhr gegen 18.15 Uhr in den Kreisverkehr Kaiserstiege aus Richtung Von-Steuben-Straße kommend und wollte diesen in Richtung Gildehauser Straße wieder verlassen. Hierbei übersah die Gronauerin einen Motorroller, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Sie fuhr auf den Roller auf. Der 16-Jährige Fahrer und dessen gleichaltrige Beifahrerin stürzten. Hierbei verletzen sich die beiden Gronauer leicht. Der entstandene Sachschaden liegt etwa bei 500 Euro.

