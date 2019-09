Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen geschmuggelt

Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende fand am Mittwochabend die Autofahrt eines Mannes in Gronau. Polizeibeamte kontrollierten den Fahrer, als er auf der Enscheder Straße unterwegs war. Der 28-Jährige räumte den Konsum von Cannabis ein, so dass ein Arzt in der Gronauer Polizeiwache eine Blutprobe entnahm, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten zudem einige Gramm Marihuana im Kofferraum des Autos sicher. Sie untersagten die Weiterfahrt, fertigten eine Strafanzeige und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

