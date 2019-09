Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher stehlen Auto

Vreden (ots)

Einen hochwertigen Pkw Mercedes AMG haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Vreden entwendet. Die Täter waren zuvor unbemerkt in ein Wohnhaus an der Wüllener Straße eingedrungen. Dort hatten sie sämtliche Räume durchsucht und so die Schlüssel des Fahrzeugs gefunden, mit dem sie sich entfernten. Das gelb lackierte Fahrzeug mit "AH"-Kennzeichen hatte in der Garage gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

