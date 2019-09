Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Von der Fahrbahn abgekommen

Rhede (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Rhede-Krechting ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 08.25 Uhr den Krommerter Weg in Richtung Krommerter Straße. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der Bocholter in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Der Wagen schleuderte daraufhin gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

