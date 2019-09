Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radfahrerin verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die Bocholterin befuhr gegen 08.20 Uhr den Radweg an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Mühlenweg. Als sie die Einmündung der Alfred-Flender-Straße überquerte, erfasste der Wagen eines 79-Jährigen die Frau: Der Bocholter hatte von der Kaiser-Wilhelm-Straße nach links in die Alfred-Flender-Straße abbiegen wollen und dabei die entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

