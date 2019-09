Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gescheiterter Dieb beschädigt Pedelec

Bocholt (ots)

Stehlen konnte er es nicht - vielleicht ließ ein Unbekannter deshalb am Mittwoch in Bocholt seinen Frust an einem Pedelec aus: Als dessen Besitzerin zu dem Zweirad zurückkehrte, fand sie es erheblich beschädigt vor. Ihr Pedelec hatte zwischen 18.50 Uhr und 19.25 Uhr verschlossen am Berliner Platz gestanden. Der Täter hatte offensichtlich vergeblich versucht, das Kettenschloss zu knacken, mit dem das Rad gesichert war. Der Unbekannte stach in beide Reifen und durchtrennte beide Bremsleitungen sowie das Kupplungskabel. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

