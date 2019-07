Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 11-jähriger Radfahrer wird von Pkw angefahren und leicht verletzt - Unfallbeteiligter und unbekannte Zeugin gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde ein 11-jähriger Radfahrer beim Überqueren des Kreuzungsbereichs Korschenbroicher Straße/ Rathenaustraße/ Fliethstraße von einem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt.

Der Unfall hat sich schätzungsweise zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ereignet.

Der Junge kam vom Schwimmen im Vitusbad und benutzte bei seiner Heimfahrt über die Korschenbroicher Straße den rechten Radweg.

Als er den Kreuzungsbereich erreicht hatte und gerade die Fahrbahn in Richtung Fliethstraße überquerte, rief eine ihm unbekannte Frau "Warte!" zu.

Der Junge erschrak und blieb kurz auf der Fahrbahn stehen.

In diesem Moment wurde sein Fahrrad von einem in die Rathenaustraße abbiegenden Pkw am Hinterrad erfasst, sodass der Junge stürzte.

Der Fahrer des kleinen blauen Pkw mit MG-Kennzeichen hielt sofort an und erkundigte sich nach seinem Befinden und fragte, ob er ins Krankenhaus müsse. Das Gleiche tat die unbekannte Frau.

Als der Junge erklärte, dass es ihm gut gehe, trennten sich alle und setzten ihre Wege fort.

Erst später stellte sich heraus, dass sich der Junge bei seinem Sturz Schürfwunden zugezogen und sich somit leicht verletzt hatte.

Die Polizei sucht nun den Pkw-Fahrer, die unbekannte Frau sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Kontaktaufnahme zur Polizei, die den Sachverhalt derzeit noch als Verkehrsunfallflucht bearbeitet, bitte unter Telefon 02161-290.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

