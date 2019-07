Polizei Mönchengladbach

POL-MG: MG-Rheindahlen: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Unfallort: MG-Rheindahlen, Gladbacher Straße Unfallzeit: Samstag,20.07.2019,18:45 Uhr

Der 18jährige Pkw-Fahrer befuhr die Gladbacher Straße aus Richtung Rheindahlen kommend in Richtung Mönchengladbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen. Die beiden Beifahrerinnen (16,21 Jahre ) wurden verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es enstand erheblicher Sachschaden.

