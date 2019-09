Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Von der Fahrbahn abgekommen

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Heek erlitten. Der 20-Jährige war gegen 07.30 Uhr auf dem Ochtruper Damm (L573) in Richtung Ochtrup unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Heeker überfuhr einen Leitpfosten, geriet mit seinem Wagen auf die Bankette und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen, ehe das Fahrzeug im Straßengraben zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.800 Euro.

