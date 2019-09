Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Sturz leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Dienstag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der 47-Jährige war gegen 19.35 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich des Kreisverkehrs Oldenkotter Straße/Zwillbrocker Straße gestürzt. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe.

