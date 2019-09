Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher dringen in Schulen ein

Stadtlohn (ots)

Auf zwei Schulen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn abgesehen. Im ersten Fall drangen Unbekannte gewaltsam in ein Schulgebäude an der Kreuzstraße ein und entwendeten Bargeld und Lebensmittel aus einem Kiosk. Der zweite Fall betrifft eine Schule an der Hindenburgallee: Die Täter hebelten dort mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Werkzeug. Ob die Einbrecher weiteres Diebesgut erlangten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

