Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der 86-Jährige befuhr gegen 15.50 Uhr den Radweg an der Münsterstraße aus Richtung Rhede kommend in Richtung Innenstadt. Ein in gleicher Richtung fahrender 15-jähriger Rheder wollte ihn mit seinem Rad rechts überholen. In diesem Moment bog der Bocholter nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab - beide Radfahrer stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

