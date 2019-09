Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkohol getrunken und gefahren

Bocholt (ots)

Alkoholisiert hat ein 51-Jähriger am Dienstag in Bocholt hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Das stellten Polizeibeamte fest, als sie den Fahrer am späten Abend auf der Dinxperloer Straße kontrollierten. Darüber hinaus besaß der Niederländer keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten eine Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung.

